РИАМО - 6 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям привлекли к ответственности собственника трех земельных участков в городском округе Клин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверки материалов, представленных администрацией городского округа Клин Московской области, выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенные Сорокой В.В., который является собственником трех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 52,2 гектара.

«В результате проверки материалов, управлением установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, выразившийся в не проведении агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий, с целью обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения», – отмечается в сообщении.

Земельные участки заросли сорной (полынь обыкновенная, щавель конский, борщевик Сосновского) и очагово древесно-кустарниковой (береза) растительностью. Общая площадь зарастания составляет 30,5 гектаров.

В конце февраля 2019 года за выявленные нарушения управлением Сорока В.В. привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.