РИАМО - 8 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с Международным женским днем и пожелал им быть счастливыми и любимыми, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Дорогие женщины! Уважаемые жительницы Московской области! Поздравляю вас с Международным женским днем! 8 Марта – добрый и волнующий праздник. Это замечательный повод, чтобы выразить вам особую признательность за мудрость, душевную щедрость и умение делать мир прекрасным», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что во многом благодаря женщинам в Подмосковье сегодня происходят заметные перемены к лучшему.

«Вы вкладываете много сил, терпения, мастерства и таланта в то, чтобы у жителей Подмосковья было достойное настоящее и будущее. Спасибо, что каждый день с такой огромной самоотдачей трудитесь и на работе, и дома, всегда оставаясь очаровательными и неповторимыми!» - подчеркнул Воробьев.

Он также от всей души пожелал женщинам здоровья, семейного благополучия, мира и добра.

«Пусть наступающая весна подарит вам больше солнца и ярких красок! Будьте счастливы и любимы!» - заключил Воробьев.