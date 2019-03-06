РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 мар. В подмосковном Королеве за вклад в развитие города и в связи с наступающим Международным женским днем почетными грамотами и благодарностями губернатора, Мособлдумы, главы городского округа Королев наградили 14 жительниц наукограда, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Вручение провел глава городского округа Александр Ходырев в хоровой школе «Подлипки».

«Хочу поздравить с наступающим 8 марта наших женщин. Бог создал женское существо и только ему судить женщин, а мы можем только наслаждаться. Люблю вас и желаю всего самого лучшего!» – сказал Ходырев.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня – букет тюльпанов или веточка мимозы.