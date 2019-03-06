РИАМО – 6 мар. Власти Солнечногорска усилят контроль за работой управляющих компаний, к этому привлекут общественников и неравнодушных жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Деятельность недобросовестных управляющих компаний обсудили в Солнечногорске. На вопросы жителей ответили представители Государственной жилищной инспекции Московской области, местной ассоциации многоквартирных домов, руководство муниципалитета и представители профильных подразделений администрации.

«О необходимости контроля за качеством работы управляющих компаний заявлял президент РФ Владимир Путин, в ежегодном обращении к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев отметил, что именно по работе УК чаще всего судят о власти. Для нас очень важно, чтобы в округе многоквартирные дома обслуживали только те компании, которые хотят и могут работать на благо жителей», – сказал глава муниципалитета Владимир Слепцов.

Работа по выявлению недобросовестных управляющих компаний в Солнечногорске проводится силами администрации совместно с представителями надзорных ведомств региона.

«В настоящее время некоторые управляющие компании муниципалитета не очень хорошо выполняют свои прямые обязанности. В таких случаях очень важен правильный диалог с жителями, поскольку именно собственники принимают решение о том, кто будет обслуживать их дом. Конечно, администрация работает сейчас над решением сложившейся ситуации», – разъяснил заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области Эдуард Сущенко.

Дополнительный контроль за работой управляющих компаний в Солнечногорске будет осуществлять движение «Народный контроль», в состав которого войдут общественники, активисты, представители структурных подразделений администрации.