РИАМО - 6 мар. На Овчинниковской набережной в столице по 20 марта ограничили движение в связи с восстановлением инженерных коммуникаций, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Овчинниковская набережная в районе дома 18/1, строение 5. Участок 2: Овчинниковская набережная в районе дома 1, строение 13, по Среднему Овчинниковскому переулку. Участок 3: Овчинниковская набережная в районе дома 1, строение 4, по Среднему Овчинниковскому переулку. Участок 4: Овчинниковская набережная в районе дома 8А. Участок 5: Овчинниковская набережная в районе дома 6, строение 1», — говорится в сообщении.

Движение также ограничили в районе дома 6, строения 3, по набережной и дома 1/2, строения 1, по Пятницкой улице.

Ограничения действуют с 4 по и 20 марта круглосуточно.

Особенности ограничения – одна полоса с ликвидацией парковочного пространства.