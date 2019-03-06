РИАМО - 6 мар. В декабре 2020 года в столице планируют завершить строительство подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» под железнодорожными путями, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Строительство подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино будет завершено в декабре 2020 года. Решение о его строительстве принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа», - сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

В настоящее время завершаются работы по освобождению территории строительной площадки, ведутся работы по устройству водопровода, разработка траншеи и прокладка труб.

Створ нового подземного пешеходного перехода будет проходить под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД от станции метро «Фонвизинская» до проектируемого проезда №589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева.

«Длина прохожей части пешеходного перехода - 189 метров, ширина прохожей части - 6 метров, высота - 2,3 метра. Переход будет иметь три выхода с лестничными сходами и лифтами», - добавляется в материале.

Пешеходный переход оборудуют антивандальными светильниками. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами, и оборудуют автоматизированной системой снегоудаления. Для инвалидов по зрению предусмотрена установка напольных тактильных указателей.