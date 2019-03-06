РИАМО – 6 мар. На масленичные гулянья в Подмосковье можно доехать на автобусах «Мострансавто», кроме того, на территории пансионата предприятия в Наро-Фоминске 9 марта проведут веселые старты и ярмарку, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

Основные праздничные мероприятия пройдут 9 и 10 марта в усадьбах и государственных музеях, а также в парках по всей Московской области.

Главные торжества в честь проводов зимы развернутся в деревне Захарово Одинцовского городского округа.

«Жители и гости Одинцова смогут доехать до места проведения мероприятия на автобусах, следующих по маршрутам №22 Ершово – Звенигород – станция «Голицыно» и №50 Звенигород (квартал имени Маяковского) – станция «Одинцово», – говорится в сообщении.

«Мострансавто» обслуживает более 100 маршрутов, которые проходят рядом с праздничными площадками. До одной из самых крупных подмосковных ярмарок в честь Масленицы, которая развернется на территории государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», пассажиры также смогут добраться на автобусах компании.

Массовые народные гулянья пройдут и на территории ведомственного пансионата «Мострансавто» – «Нара», располагающегося в Наро-Фоминске.

«Праздник начнется 9 марта в 11:00 на площади у главного входа. В программе – хороводы, катание на лошадях и собачьих упряжках, масленичная ярмарка», – подчеркивается в материале.

Гости смогут принять участие в веселых играх и забавах. Победителей ждут подарки.

Еженедельно в официальных группах «Мострансавто» в социальных сетях в рубрике «Маршрут выходного дня» пассажиры могут узнавать об интересных достопримечательностях региона, до которых можно добраться на автобусах предприятия.