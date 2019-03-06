РИАМО – 6 мар. Мэр столицы Сергей Собянин назначил Дмитрия Плахих на должность заместителя префекта Восточного округа, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Назначить Плахих Дмитрия Сергеевича на должность заместителя префекта Восточного округа города Москвы», – говорится в документе.

Служебный контракт с ним заключен сроком на три года, но не превышает срок полномочий мэра города.

Ранее Плахих занимал должность главы управы столичного района Перово.