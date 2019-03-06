РИАМО – 6 мар. Московский регион заблаговременно готовится к пожароопасному периоду, для предотвращения природных катаклизмов сформирована объединенная группировка сил и средств - 90 тысяч человек, более 10 тысяч единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В среду состоялось совместное заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Москвы и Московской области. Его провели заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов. В ходе заседания обсуждалась совместная работа по предупреждению и, в случае необходимости, ликвидации природных пожаров на территории Московского региона.

«В пожароопасный период прошлого года нам удалось значительно снизить среднюю площадь природных пожаров на территории Московской области. Она составила 0,8 гектара – это более чем в 2 раза (на 58%) ниже, чем было в 2017 году (в 2017 году - 1,93 гектара). Это означает, что удалось значительно повысить оперативность выявления, локализации и тушения природных пожаров. Задача на этот год – развить достигнутые успехи и обеспечить безопасное и комфортное для жителей всего столичного региона прохождение пожароопасного периода», – сказал Пестов.

Для предотвращения и ликвидации природных пожаров в Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств - 90 тысяч человек, более 10 тысяч единиц спецтехники.

«Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия и службы жизнеобеспечения, добровольцы и волонтеры», – перечисляется в материале.

Имеется 27 пожарно-химических станций на территории наиболее горимых лесничеств, все они оснащены необходимой спецтехникой и материалами для пожаротушения.

«В Подмосковье функционирует четырехуровневая система мониторинга природных пожаров – наземное патрулирование, авиаразведка, видеоконтроль и спутниковый мониторинг», – уточняется в пресс-релизе.

Предусмотрено почти 1 тысяча маршрутов наземного патрулирования, которое проводится как пешим порядком, так и на мотоциклах, автомобилях и даже на лошадях.

«Утверждено 12 маршрутов авиапатрулирования. В состав авиационной группировки входят девять воздушных судов (вертолетов и самолетов), а также 29 беспилотных летательных аппаратов различного класса. Авиапатрулирование осуществляется в том числе с захватом территории Троицкого и Новомосковского округа столицы», – добавляется в материале.

Лесной фонд Московской области на 100% охвачен видеомониторингом природных пожаров, всего установлено 84 видеокамеры. Они помогают оперативно и точно установить место возникновения природного пожара по дыму. Также осуществляется спутниковый мониторинг ландшафтных пожаров, помогающий выявлять «термоточки» в лесном массиве на ранней стадии.

«К началу пожароопасного сезона в Москве традиционно будут сформированы сводные отряды поливомоечной техники предприятий ЖКХ города Москвы. Они будут закреплены за муниципальными образованиями Московской области с наиболее высокими рисками возникновения природных пожаров. В случае необходимости эти отряды окажут помощь в тушении пожаров на территории Подмосковья», – поясняется в сообщении.

С началом потепления в Московской области начнется выполнение мероприятий по подготовке к работе систем обводнения торфяников, их будут проводить специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы – МОС АВС.

На случай, если воды в торфяниках во время пожароопасного периода будет недостаточно, ее дополнительно закачают из канала имени Москвы, для этого заключено соответствующее соглашение.

Всего на территории Подмосковья обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников на наиболее пожароопасных территориях. Благодаря этому в последние годы на территории региона не возникало масштабных торфяных пожаров.

«В Подмосковье приняты меры для того, чтобы жителей столичного региона не беспокоил дым от сжигания порубочных остатков», – разъясняется в пресс-релизе.

На территориях, прилегающих к Москве, утилизация порубочных остатков организована с использованием мульчерных машин. А в остальных районах сжигание проводится с учетом погодных условий и розы ветров, чтобы дым не беспокоил жителей населенных пунктов Московской области и окраин Москвы.