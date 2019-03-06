РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В ЖК «Весенний» подмосковного Подольска шестилетний ребенок в темноте не заметил лестницы, ведущей в подвал, упал и повредил себе голову, сообщила «РИАМО в Подольске» мама ребенка.

«На Объездной улице в ЖК «Весенний» 5 марта мы вышли из магазина, было уже темно. В арке дома №2 ребенок упал на лестничный пролет, ведущий в подвал, и повредил голову. Никакого освещения там нет и ничего не огорожено, поэтому ребенок просто не заметил пропасть. Мы обратились в УК с просьбой осветить это место и огородить лестницу, но нам сказали, что освещение там не предусмотрено проектом», – сказала мама ребенка.

По словам генерального директора УК ООО «Импульс» Людмилы Зиминой, дворовое освещение есть по всей территории жилого комплекса, и оно функционирует.

«Конкретно под аркой проектом освещение не предусмотрено. Освещение входа в подвал у нас есть, и на дворовой территории его достаточно, все светится, есть видеонаблюдение, на котором это видно. Закрыть наглухо все мы не можем, хотя у нас все входы в подвалы закрыты на решетки. Там одна ступенечка со стороны двора, она не под аркой. Ребенок просто бежал и споткнулся, ничего страшного в этом нет», – сказала Зимина.