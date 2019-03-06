РИАМО - 6 мар. В микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи состоялось освящение и установка купола главного храма Росгвардии, также на звоннице будут установлены 14 колоколов, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

«После освящения купола рабочие совершили подъем и монтаж 11-тонного свода на часовню. Это событие стало очередным важным этапом в возведении храмового комплекса Росгвардии. По специальному заказу уже изготовлены 14 колоколов общим весом 7 тонн. Они будут установлены в звоннице на высоте 27 метров от земли», - говорится в сообщении.

Вместе с куполом колокола придадут собору величественный вид. На звоннице будут установлены два колокола - Праздничный благовестный колокол весом 3,5 тонны и второй благовестник весом 1,7 тонны. Созвучие этих двух больших колоколов придаст звону мощь и величие.

Заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Андрей Щербина отметил, что главный храм Росгвардии возводится в честь святого равноапостольного князя Владимира - небесного покровителя войск национальной гвардии РФ.

«Совместное решение о строительстве было принято предстоятелем Русской православной церкви святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Возведение святыни находится на контроле руководства ведомства», - подчеркнул Щербина.

Замдиректора департамента строительства концерна «Крост» Алексей Кузнецов добавил, что завершены подготовительные работы по изготовлению и монтажу купола храма. Его диаметр - более 7 метров. Главка покрыта нитритом титана золотого цвета, что гарантирует кровле долговечность.

Храм равноапостольного князя Владимира строится на добровольные пожертвования. Он был заложен в декабре 2016 года, а уже через полгода началось его строительство. Место возведения храма выбрано неслучайно. Рядом расположена дивизия имени Дзержинского, компактно проживают семьи военнослужащих войск национальной гвардии РФ.

По проекту предполагается построить храмовый комплекс, который будет состоять из дома причта и храма, высота которого составит свыше 40 метров. В храме будет размещена икона Святого равноапостольного великого князя Владимира. Сейчас она хранится в Центральном музее войск Росгвардии.

Рядом с собором будет возведен приходской дом, в котором разместится воскресная школа для детей и взрослых, будут работать кружки хорового пения и изобразительного искусства. В строящемся храме представители РПЦ уже совершают церковные обряды, духовно окормляют не только военнослужащих и членов их семей, а также жителей Балашихи.