РИАМО - 6 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и советский хоккеист Виктор Шалимов открыли новый Ледовый дворец в подмосковном Наро-Фоминске, который стал первой ледовой ареной в муниципалитете, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы открываем 60-й Ледовый дворец в нашем Подмосковье и первый в Наро-Фоминском городском округе. Я вас поздравляю. Я не сомневаюсь, что, как и все другие ледовые арены, здесь будет большой спрос на лед и у фигуристов, и у хоккеистов», - сказал Воробьев.

Он пожелал, чтобы каждый ребенок, который планирует заниматься спортом, нашел хорошего тренера.

«Сегодня мы находимся еще и в преддверии 8 Марта. И, наверное, поэтому мы сразимся сегодня с девчонками, которые на льду. Я хочу пожелать всем нашим любимым, всем нашим девушкам, женщинам здоровья, успехов и, самое главное, чтобы рядом находилось надежное плечо. С праздником вас!» - добавил Воробьев.

Также на ледовой арене состоялся хоккейный матч между сборной Московской области и женской хоккейной командой «Торнадо». В игре принял участие и Андрей Воробьев. После матча хоккеисткам подарили цветы.

Строительство дворца, которое будет носить имя Виктора Шалимова, велось в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Площадь объекта превышает 6 тысяч квадратных метров. Пропускная способность ледовой арены составляет более 90 человек в смену, хореографический класс - 30 человек в смену, зал индивидуальной силовой подготовки – 10 человек в смену.

В Ледовом дворце предусмотрены такие секции, как катание на коньках, керлинг, чирлидинг, художественная гимнастика, йога, аэробика, настольный теннис.