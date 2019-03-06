РИАМО - 6 мар. Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке реконструкции производственного здания предприятия пищевой промышленности ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», расположенного в Кашире на улице Меженинова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках реконструкции предусмотрено увеличение производственных мощностей предприятия, также будет выполнено переустройство производственной зоны и административно-бытового корпуса. После ввода объекта в эксплуатацию количество рабочих мест предприятия увеличится на 120.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж ограждающих конструкций и внутренних инженерных сетей административно-бытового корпуса, также ведется монтаж технологического оборудования производственной линии», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта является ООО «Фрито Лей Мануфактуринг». После завершения всех работ площадь производственного здания составит 45,564 тысячи квадратных метров. Окончание реконструкции запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Проверка на объекте завершится 11 марта.