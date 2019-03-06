РИАМО - 6 мар. Главой городского округа Восход избрали Елену Филатову, в соответствии с действующим законодательством глава муниципалитета избирается местным советом депутатов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В городском округе Восход состоялось заседание совета депутатов, на котором избрали главу округа. Единогласным решением сроком на 5 лет руководителем муниципалитета избрана Елена Филатова», — говорится в сообщении.

Филатова родилась в Волоколамском районе Московской области. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция». С 2015 года работала заместителем руководителя администрации городского округа Восход, а затем руководителем администрации.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Восход избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.