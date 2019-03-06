РИАМО - 6 мар. «Молодая гвардия» Подмосковья планирует массово принять участие в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап», говорится в сообщении пресс-службы московского областного отделения «Молодой гвардии «Единой России».

«В этом году «Молодая гвардия» Московской области для себя делает вызов. Мы планируем массово принять участие в предварительном голосовании, после увеличить представительство молодежи в местных cсоветах депутатов», — сказал исполняющий обязанности руководителя регионального штаба Московского областного регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Александр Толмачев.

Он добавил, что «ПолитСтартап» – это шанс подготовиться и подойти к кампании с необходимым багажом знаний, кейсов, навыков, связей, знакомств.

«Понимаем, что конкуренция высока, готовимся к ней, постараемся сделать так, чтобы молодость была не недочетом, а преимуществом. Тем более, что есть примеры, когда вчерашние молодогвардейцы, сегодня уже депутаты, действующие наставники, передают свой опыт. Сильней мотивации не придумаешь», – отметил Толмачев.

Проект «ПолитСтартап» направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

Впервые кадрово-образовательный проект «Единой России» был запущен в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие 1609 человек из 24 регионов, было избрано 87 молодых депутатов от «Единой России».