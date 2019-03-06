РИАМО - 6 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогической состав хореографической школы имени Ирины Зайцевой в подмосковном Наро-Фоминске с наступающим Международным женским днем, передает в среду корреспондент РИАМО.

«В преддверии 8 Марта хочу вас поздравить, поблагодарить за ваш труд. Судя по лицам детей, они счастливы, а это главное. Когда мы строили это училище, старались делать аудитории удобными. Хочу пожелать вам достижений ваших учеников, чтобы вы ими гордились», - сказал Воробьев.

Также он пообщался с воспитанниками школы и пожелал им успехов.

«Школа эта - самый красноречивый пример того, как это (хореография - ред.) востребовано и для девочек, и для мальчиков. Хореографический класс - это то, что дает самое главное - осанку. Мы все знаем, что особенная проблема - это спина. Спорт в том или ином жанре, виде тоже, конечно же, работает на спину. Но хореография в большей степени безопасна», - добавила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Хореографическая школа была основана в 2003 году. В 2010 году ей было присвоено имя заслуженного работника культуры Подмосковья, педагога-хореографа, первого директора хореографической школы Ирины Зайцевой.

С 2014 по 2018 год осуществлялось строительство нового здания на 380 мест в рамках губернаторской программы.

В школе действуют раннее эстетическое, начальное хореографическое, допрофессиональное отделения. Здесь трудоустроены 62 работника, в том числе 24 педагога, средняя зарплата которых составляет 51,4 тысячи рублей.

Площадь нового здания почти в 12 больше предыдущей и составляет свыше 7,6 тысячи квадратных метров. Количество классов увеличилось в шесть раз. В новом здании появились такие помещения, как музей истории искусств, зал для занятия танцами, операторская, кабинет звукозаписи, костюмерная, мастерские по пошиву, ремонту и другие. Количество учеников выросло до 525 человек, 240 из которых занимаются на бюджетной основе.