РИАМО – 6 мар. Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации застройщику в городском округе Мытищи, площадь объекта превышает 73 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Девелопер и его проектная декларация на ЖК «Новое Медведково» соответствуют требованиям 214-ФЗ. В первом этапе строительства будут возведены жилые блоки №№14, 47, 68, 69, 70, во втором – №№2, 3, 4. Дома рассчитаны на 1538 квартир общей жилой площадью порядка 73,3 тысячи квадратных метров», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор.

«При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона», – перечисляется в материале.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если контролирующий орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.