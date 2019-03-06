РИАМО - 6 мар. В столице неизвестный открыл стрельбу из окна своего автомобиля, для его розыска в городе введен план «Перехват», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 10:36 поступило сообщение от граждан о хлопках, похожих на звук стрельбы, на Волжском бульваре. По сообщению очевидцев, звуки доносились со стороны черного внедорожника, в котором находились неизвестные», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для поимки неизвестных в столице введен план «Перехват».