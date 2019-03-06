РИАМО - 6 мар. Неизвестные в новой Москве избили ломом предпринимателя и отобрали у него портфель с документами, ноутбуком и деньгами, материальный ущерб составил 242 тысячи рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов по улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка.

«Когда мужчина вышел из кабины лифта, двое неизвестных избили его предметом, похожим на лом, после чего открыто похитили портфель, в котором находились личные документы, кошелек, ноутбук. Материальный ущерб составил около 242 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы и сотрясением мозга. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.