РИАМО – 6 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной медицинской помощи в России, сообщает Газета.ru.

Подписанный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В тексте закона уточняется, что под паллиативной помощью понимается комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, а также на облегчение боли и других тяжелых проявлений», - говорится в сообщении.

Данная помощь будет оказываться больным в амбулаторных условиях, в том числе на дому и в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Паллиативную помощь будут оказывать только квалифицированные медработники.

Согласно тексту закона, для облегчения боли у пациентов будут использоваться в том числе наркотические и психотропные лекарственные препараты.