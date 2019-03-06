РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. Молодогвардейцы рассказали ученикам старших классов школы №54 поселка Октябрьский подмосковных Люберец о вреде наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Для старшеклассников школы №54 поселка Октябрьский активисты «МГЕР» провели тематический урок «Я против яда». В актовом зале подросткам показали документальный фильм «Наркотики: секреты манипуляции» общероссийской общественной организации «Общее дело». После совместного просмотра фильма молодогвардейцы ответили на вопросы школьников», – говорится в сообщении.

Акцию провели в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее», она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Также молодогвардейцы устранили на улицах городского округа рекламу наркотических веществ. Номера телефонов распространителей курительных смесей и других запрещенных средств, размещенные на столбах и заборах, закрасили аэрокраской.

«Если вы заметили надписи, которым характерны слова: микс, соль, спайс и другие, присылайте фотографии этих мест с указанием адреса на электронную почту: mgerlubertsy@gmail.com. Давайте бороться с наркотиками вместе», – заключается в материале.