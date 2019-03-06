РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 мар. Свыше 200 работ представили жители поселка Нахабино подмосковного Красногорска на традиционный конкурс «Блины масленичные», сообщила одна из организаторов конкурса, сотрудник культурно-досугового клуба «Мечта» Мария Тищенко.

«Более 200 конкурсных работ были представлены на VIII Нахабинском конкурсе блинов «Блины масленичные». На протяжении восьми лет подряд клуб «Мечта» объединяет всех жителей Нахабина на традиционном конкурсе блинов. Дети совместно со своими родителями создают блинные композиции», – сказала Тищенко.

Она добавила, что на конкурсе были представлены работы в виде танка, балерины, паруса, розочки, солнца, роллов, кукол и даже целой деревни.

«В конкурсе приняли участие не только жители Нахабина, но и воспитанники детских садов №№48, 34, 23 и 41», – уточнила Тищенко.

В состав жюри вошли исполняющий обязанности начальника теруправления Нахабина Михаил Пшонкин, директор клуба «Мечта» Вероника Андриянова, представители общественной палаты городского округа, совета депутатов, руководители организаций.

Судьи определили победителей в 10 номинациях.