РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В подмосковном Подольске в ходе отборочного тура определились пять претендентов на победу в областном этапе конкурса чтецов «Весь мир – театр», который пройдет 16 марта в Пушкине, сообщается на сайте администрации городского округа.

Первый отборочный тур областного конкурса чтецов «Весь мир – театр», посвященный Году театра, прошел в центральной библиотеке Подольска. Конкурс чтецов проводится детским отделением Московской губернской универсальной библиотеки в рамках межрегионального проекта «Я живу в России: многонациональная Россия. Диалог культур».

«В городском округе Подольск в первом отборочном туре приняли участие около 30 человек в возрасте от семи до 18 лет. На второй областной этап конкурса чтецов отправятся: Анастасия Чиркова, Дмитрий Тегниряднов, Ева Исмаилова, Александр Жоглев и Артур Расикас. Областной этап конкурса чтецов «Весь мир – театр» пройдет 16 марта в Пушкине», – говорится в сообщении.

Также жюри отметило выступления Ярославы Сауткиной, Полины Габлен, Екатерины Видиней, Ирины Братчевой, Матвея Гарина, Ксении Бондаренко, Эсмин Вусал-оглы Ибрагимова.