РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Жители подмосковного Подольска с 25 марта по 30 марта смогут принять участие в стрелковом турнире «Олимпийские резервы», допускаются все желающие от 25 до 50 лет, сообщается в группе «Стрелковый турнир «Олимпийские резервы» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Подольске с 25 по 30 марта пройдет девятый общегородской призовой турнир по стрельбе из спортивной пневматической винтовки среди любителей «Олимпийские резервы». Попробовать свои силы можно будет ежедневно с 12:00 до 21:00. В рамках турнира стрельба будет производиться из спортивной пневматической РСР-винтовки «Пионер-145» на дистанции 10 метров», – говорится в сообщении.

Участнику будет даваться три пробных и пять зачетных выстрелов. Подсчет очков производится судьей с последующим внесением результатов в турнирную таблицу.

Главный приз турнира – смартфон Samsung-S6, будут и другие ценные подарки от спонсоров. Турнир будет проводиться по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №6В, ТЦ «Ашан», третий этаж, тир@кафе «Ловушка».

Торжественное награждение пройдет 31 марта и начнется в 11:00. Участие бесплатное. Для регистрации необходимо позвонить по телефону: 8(985)453-52-18.