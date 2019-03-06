РИАМО - 6 мар. Дорожная авария произошла на внутренней стороне на 17-м километре МКАД, столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, в ДТП никто не пострадал, сообщил в среду РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На внутренней стороне 17-го километра МКАД столкнулись легковушка и бензовоз. Без розлива топлива и без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего столкновения выясняются.