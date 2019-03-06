РИАМО - 6 мар. Новая школа на 1,1 тысячу учащихся появится в микрорайоне Заречье-2 подмосковного Ногинска, проект получил положительное заключение государственной экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В четырехэтажном здании школы разместятся учебные классы и лаборатории, мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты, технические и вспомогательные помещения. Помимо этого, будут оборудованы библиотека и медиатека. Общая площадь здания составит порядка 20 тысяч квадратных метров», – отметил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с детскими игровыми и спортивными площадками, появятся места для отдыха, выполнено озеленение. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Проектирование и строительство школы предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Заказчиком выступает администрация Богородского городского округа, строительство финансируется из средств областного и местного бюджетов. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.