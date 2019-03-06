РИАМО – 6 мар. В подмосковном Домодедове полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия, им оказался 45-летний житель столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты: две винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, пулемет Дегтярева, пистолет ТТ, пистолет Макарова, револьвер системы Наган, три револьвера и пистолет неустановленного образца», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

Она уточнила, что по заключению экспертизы один из изъятых пистолетов является огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрела.

«Остальное изъятое оружие направлено на исследование», – пояснила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

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