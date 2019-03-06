РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 мар. В музее подмосковного Королева открыли три новые экспозиции, посвященные послевоенному городу, конструктору Василию Грабину и кинотеатру «Звезда», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Новые экспозиции в отделе новейшей истории музея городского округа Королев открыли в среду. Первыми посетителями стали руководитель городской администрации Юрий Копцик, сотрудники администрации, жители города, принявшие участие в создании экспозиции, историки, краеведы.

«Буквально через пару дней мы будем отмечать 85-летие со дня рождения первого космонавта земли Юрия Гагарина, в этом году Московская область отмечает 90-летие, поэтому в музее открываются новые экспозиции. Приятно, что все экспонаты являются настоящими. Вещи для кабинета Грабина музею передал его внук, там даже паркет подлинный, есть записи, сделанные рукой самого конструктора», – сказал Копцик.

В другой экспозиции, посвященной послевоенному Королеву, использованы настоящие уличный фонарь и скамейка, даже «Запорожец» в ней настоящий, на полном ходу.

В экспозиции, посвященной кинотеатру «Звезда», который располагался в ДК Калинина, можно взглянуть на афиши к советским фильмам и посмотреть на некоторые из них. В прокате музея фильмы, сценарии к которым были написаны в Королеве в доме творчества кинематографистов, такие как «Белое солнце пустыни», «Берегись автомобиля», «Летят журавли» и другие.

Экспозиции в музее будут работать постоянно.