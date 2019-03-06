РИАМО - 6 мар. В Московскую областную службу занятости населения с начала текущего года обратились 44,4 тысячи жителей по вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации, нашли работу около 5,6 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.
По ее словам, заявленная работодателями потребность в работниках в феврале 2019 года составила 24,1 тысячи вакансий, причем 73,5% – по рабочим профессиям.
«Сейчас в областном банке вакансий размещено 47,2 тысячи позиций, из них 72,5% – по рабочим профессиям, а 99,6% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области. При содействии службы занятости с начала 2019 года трудоустроено почти 5,6 тысячи безработных граждан», – уточнила Забралова.
Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец февраля 2019 года составил 0,53% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.
Уровень общей безработицы в Московской области по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,8%.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии