РИАМО - 6 мар. В Московскую областную службу занятости населения с начала текущего года обратились 44,4 тысячи жителей по вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации, нашли работу около 5,6 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала 2019 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 44,4 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 13,5 тысяч человек, за информацией о положении на рынке труда – 20,3 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – более 11 тысяч человек», – отметила Забралова.

По ее словам, заявленная работодателями потребность в работниках в феврале 2019 года составила 24,1 тысячи вакансий, причем 73,5% – по рабочим профессиям.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 47,2 тысячи позиций, из них 72,5% – по рабочим профессиям, а 99,6% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области. При содействии службы занятости с начала 2019 года трудоустроено почти 5,6 тысячи безработных граждан», – уточнила Забралова.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец февраля 2019 года составил 0,53% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.

Уровень общей безработицы в Московской области по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,8%.