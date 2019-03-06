РИАМО - 6 мар. В ходе проверки Госжилинспекция Московской области выявила нарушения в содержании многоквартирного дома в поселке Горшково Дмитровского городского округа, управляющей компании выписали два штрафа, сообщается на сайте ведомства.

Нарушения в содержании многоквартирного дома выявили инспекторы в ходе внеплановой выездной проверки по коллективному обращению жителей дома №23 в поселке Горшково. Проверка показала, что ООО «Управляющая компания ЖКХ» ненадлежащим образом исполняло обязанности по содержанию и ремонту общего имущества. Это выразилось в нарушении теплоизоляции труб отопления и горячего водоснабжения, захламлении чердака мусором, разрушении шиферного полотна кровли дома и так далее.

«Также зафиксировано частичное разрушение и отслоение окрасочного слоя, и наличие ржавчины на общедомовом газовом трубопроводе, отсутствие герметизации на вводе газопровода в многоквартирный дом. В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в жилых домах, подобные факты ненадлежащего содержания внутридомового газового оборудования считаю недопустимыми», – сказал руководитель ведомства Вадим Соков.

В отношении УК было возбуждено два административных дела. За нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности организации пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Сумма штрафа за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования составила 50 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов, которые ООО «Управляющая компания ЖКХ» оплатила за нарушения в содержании многоквартирного дома, составила 80 тысяч рублей.

Это стимулировало управляющую организацию к скорейшему устранению всех выявленных нарушений. Это подтвердила контрольная проверка. ООО «Управляющая компания ЖКХ» устранила все нарушения.