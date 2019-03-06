РИАМО - 6 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные разведки пытаются наращивать свою активность на российском направлении, он призвал ФСБ и другие ведомства надежно защищать важные для РФ данные от шпионов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа», – сказал Путин на коллегии Федеральной службы безопасности РФ.

Он уточнил, что разведка других стран делает все, чтобы повлиять на события внутри России. Глава государства призвал ФСБ иметь это в виду и работать эффективно.

Также российский лидер сообщил о статистике по возбуждению уголовных дел, связанных с расследованием коррупционных преступлений, и отметил, что Ближний Восток остается базой для активности террористов.