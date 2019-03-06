РИАМО – 6 мар. Архитектурный совет Москвы одобрил концепцию жилой застройки с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры в районе Москворечье-Сабурово, сообщает «РИА Недвижимость».

«По проекту решение положительное, но с множеством замечаний», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как говорится в презентации проекта, в проектировании жилого комплекса участвовала компания Nikken Sekkei.

Территория комплекса делится на две части (Каширский проезд, владение 25, и 2-й Котляковский проезд, владение 1). Первая часть примыкает к выходу из станции метро «Варшавская», второй участок (22 гектара) является бывшей территорией плодоовощной базы.

Два участка разделяются улицей, которая выходит в метро. Это главный пешеходный путь, по которому жители будут приходить к домам. Всю проектируемую застройку должна обслуживать школа на 900 мест.