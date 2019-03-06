РИАМО - 6 мар. Ученики одной из школ на севере Москвы выдергивали однокласснице волосы, идет доследственная проверка по факту инцидента, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Пятого марта из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения с травмами волосяной части головы. Она сообщила, что получила телесные повреждения 4 марта в общеобразовательном учреждении от своих сверстников», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту в настоящий момент проводится проверка.