РИАМО - 6 мар. При проведении проверки Госжилинспекции Подмосковья было выявлено, что в 88 домах МУП «Татариновское ЖКХ» в городском округе Ступино не проводится диагностика внутридомового газопровода, управляющую компанию оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Вадима Сокова, многоквартирные дома введены в эксплуатацию с 1964 по 1987 год и газифицированы с момента постройки, то есть газопровод используется уже более 30 лет. За это время он уже выработал ресурс минимального эффективного срока эксплуатации и нормативный срок службы до первичной диагностики.

«Как выяснилось в процессе установления причин данного нарушения, муниципальной управляющей компанией «Татариновское ЖКХ» не был заключен договор на диагностику внутридомового газового оборудования со специализированной газовой организацией», – уточняется в материале.

МУП «Татариновское ЖКХ» было выдано предписание о предоставлении договора на проведение техосмотров внутридомового газового оборудования управляемых им домов с разработанным и приложенным к документу графиком осуществления данной диагностики. Кроме того, в отношении организации было возбуждено административное производство.

«За уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового газового оборудования муниципальной управляющей компании пришлось оплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, после чего МУП «Татариновское ЖКХ» досрочно отчиталось об исполнении предписания Госжилинспекции, что и было зафиксировано в ходе контрольной проверки», – отметил Соков.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области от 15 января 2019 года, Госжилинспекцией регулярно проводятся плановые выездные проверки состояния внутридомового газового оборудования.