РИАМО - 6 мар. В Мособлдуме создадут рабочую группу, которая займется вопросами развития мотоциклетного спорта в Подмосковье, также ей предстоит определить требования к трассам для заездов, сообщил в среду заместитель председателя комитета областного парламента по делам молодежи и спорта Александр Легков.

В среду комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта провел расширенное заседание на тему: «Развитие мотоциклетного спорта на территории Московской области». В рамках мероприятия обсудили предложения по развитию в Подмосковье авто-, мотоспорта и спортивного туризма с учетом взаимодействия с государственными структурами.

«Рабочая группа подготовит свои предложения по развитию мотоспорта. Они подготовят предложения о том, на каких участках официально можно заниматься данным видом спорта, при этом не мешать жителям, так как есть трассы, которые находятся рядом с жилым сектором», - сказал Легков.

В рабочую группу войдут члены комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта, а также представители мотоциклетного спорта.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов сообщил, что в Московской области мотоспортом занимаются свыше 4,3 тысячи человек.