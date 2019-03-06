РИАМО - 6 мар. В Международный женский день в столичном парке «Зарядье» организуют концертную программу, public-talk с участием мамы шестерых детей, встречу с российскими парфюмерами и лекцию о любви, сообщается на сайте парка.

«В 14:00 в лектории павильона «Заповедное посольство» начнется public-talk с участием мамы шестерых детей, обладательницей более 100 наград в лыжных гонках, биатлоне и боксе, депутата Госдумы V созыва, председателя РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Натальи Карпович на тему «Миссия русской женщины», — говорится в сообщении.

В 17:00 в холле «Заповедного посольства» состоится концерт участников «Марафона талантов многодетных семей», которые исполнят эстрадные и джазовые композиции.

Посетители «Зарядья» также смогут встретиться с российскими парфюмерами и продегустировать сладости в магазине сувениров и уникальных подарков.

«Посетительницам парка с 11:00 будут дарить цветы в рамках волонтерской акции «Вам любимые!» — добавляется в сообщении.

В 19:00 участники проекта «Курилка Гутенберга» обсудят, есть ли любовь у растений. Встреча состоится в лектории павильона «Заповедное посольство».