РИАМО - 6 мар. В подмосковном Талдомском городском округе задержали мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке леса, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В Талдомском округе в дежурную часть поступило заявление от представителя местного лесного хозяйства. Он сообщил, что около деревни Мельдино обнаружен участок с незаконным спилом деревьев ели, сосны и березы.

«Лесному фонду причинен ущерб более чем на 230 тысяч рублей», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний местный житель.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.