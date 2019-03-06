РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. Питомцы кинологического клуба покажут цирковые трюки на масленичных гуляниях в центральном парке подмосковных Люберец 10 марта, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На Масленицу в городском округе Люберцы запланировано более 150 развлекательных мероприятий, одно из них пройдет для владельцев домашних животных. 10 марта дрессированные собаки продемонстрируют цирковые трюки. Также приглашаем всех люберчан вместе со своими питомцами поучаствовать в «Веселых стартах», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что праздничную программу подготовил кинологический клуб «Новый Легион». Тренировочная площадка клуба расположена на территории парка.

Мероприятие будет состоять из двух частей. Собаки разных пород, которых дрессируют в клубе, покажут цирковые трюки, послушание, элементы защитного раздела. Во второй части программы смогут принять участие все желающие гости парка вместе со своими питомцами.

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.