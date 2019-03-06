РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. Сотрудники Главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Московской области проведут прием жителей Подольска 11 марта, встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В понедельник, 11 марта, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием проведут уполномоченные сотрудники Главного управления ЗАГСа Московской области», – говорится в сообщении.

Прием проведут с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4 (1 этаж, со стороны концертного зала), без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.