РИАМО - 6 мар. В Международный женский день Московская канатная дорога сделает скидки в 8% для женщин, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской канатной дороги.

«Поздравляем женщин с наступающим Международным женским днем. К 8 марта Московская канатная дорога приготовила для представительниц прекрасного пола приятные сюрпризы. В честь праздника мы дарим всем женщинам скидку 8% на покупку билета для проезда на канатной дороге», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от партнеров «МосМаркет», который находится на нижней станции «Лужники», также будут предоставляться подарочные сертификаты и сладкие комплименты.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября 2018 года. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.