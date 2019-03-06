РИАМО - 6 мар. Учащиеся девятых классов в Подмосковье смогут повторно пройти итоговое собеседование по русскому языку 13 марта, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В испытании в этот день примут участие свыше 1 тысячи подмосковных школьников», - сказала Забралова.

Она уточнила, что собеседование будут проходить ребята, не явившиеся на испытание по уважительной причине 13 февраля или получившие незачет.

«В основной день сдачи собеседования в нем приняли участие свыше 75 тысяч учеников, из них 99,3% успешно его прошли. Для остальных есть возможность пройти собеседование в один из резервных дней – 13 марта и 6 мая. На собеседовании будут созданы все условия для объективной оценки: в аудиториях будет вестись видеонаблюдение, а также аудиозапись ответов. Следить за ходом проведения собеседования будут аккредитованные общественные наблюдатели», - добавила Забралова.

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников девятых классов введено с этого учебного года. Оно является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации.