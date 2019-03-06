РИАМО - 6 мар. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает установление ответственности за оскорбление государственных символов и институтов, сообщает в среду ТАСС.

В первоначальной редакции документа предусматривалось наказание по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») в виде штрафа в размере 1-5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

«Теперь за «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, но без ареста», - говорится в материале.

При повторном нарушении штраф возрастет до 100-200 тысяч рублей. Если норма будет нарушена более двух раз, устанавливается штраф до 200-300 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Законопроект входит в пакет из четырех инициатив по борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госинститутов. Госдума также приняла во втором чтении законопроект о наказании за распространение фейковых новостей.