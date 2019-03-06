РИАМО - 6 мар. Архитектурный совет Москвы согласовал проект станции метро «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ), она получит современный архитектурно-художественный облик, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В октябре 2018 года Архсовет Москвы уже рассматривал концепцию станции «Текстильщики» и отправил ее на доработку. Тогда было рекомендовано сдержаннее отнестись к дизайну, а также больше внимания уделить комфорту пассажиров в планировочных решениях. Проектировщики – ОАО «Ленметрогипротранс» – замечания экспертов учли.

«Соглашаемся с проектом станции. Прогресс, который достигнут, не может быть не отмечен. Комплимент коллегам: вы оказались очень чуткими к нашим замечаниям, результат хороший», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Текстильщики» – станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами, то есть поезда в обе стороны будут ходить в одном тоннеле. Однако увидеть второй состав можно будет только при определенном ракурсе – пути разделяет стена с конструкциями, напоминающими жалюзи.

Платформенную часть решено выполнить в серо-белых оттенках, из керамогранита и натурального камня. Также архитекторы предлагают несколько вариантов подсветки, в частности, использовать голубой тон. Потолок вестибюля с турникетами украсят подвесные светильники в форме арок. Наземные павильоны представлены в виде динамичной композиции, собранной из разных объемов, которые подчеркнут с помощью цветового решения.

Заказчик проекта – АО «Мосинжпроект».

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам на сегодняшний доступны шесть станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк», «Савеловская».

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Большая кольцевая линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.