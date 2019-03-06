РИАМО - 6 мар. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову до 3 июля, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил арест Кузнецову до 3 июля», - сказал собеседник агентства.

Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвиняют в хищении бюджетных средств с ущербом на 14 миллиардов рублей. Ранее он был экстрадирован в Россию из Франции. Эта операция стала уникальным результатом работы российских и французских правоохранителей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.