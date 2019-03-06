РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Лед упал с крыши дома и повредил две иномарки в микрорайоне Шепчинки подмосковного Подольска, сумму ущерба владельцы машин оценивают более чем в 100 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» один из пострадавших владельцев авто.

«Утром 6 марта вышел во двор дома №1 на улице Пионерская и увидел, что на мою машину Volkswagen Passat и соседскую Chevrolet Cruze упал лед с крыши, рядом также лежал электрический провод, который, видимо, сдуло ветром со столба. Теперь мне нужно менять лобовое и заднее стекло, капот, еще кое-какие детали, думаю, это обойдется мне примерно в 20 тысяч рублей», – сказал пострадавший.

Он добавил, что ущерб соседа составил не менее 100 тысяч рублей – ему надо менять лобовое и заднее стекло, восстанавливать крышу, поменять фару и покрасить поврежденные места.

По словам пострадавшего, он не станет судиться со своей УК «МУЖРП-5 городского округа Подольск», а сосед уже оформил факт повреждения машины в полиции и будет добиваться компенсации.