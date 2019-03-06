РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. В поселке Мирный Люберец к началу нового учебного года откроют детский сад, сообщила в своем Instagram-аккаунте начальник управления образованием администрации городского округа Виктория Бунтина.

«К началу нового 2019-2020 учебного года планируем ввести в эксплуатацию детский сад в поселке Мирный. Он рассчитан на 360 мест», – написала Бунтина.

Она добавила, что в садике уже завершили монтаж инженерных сетей. Сейчас там начали отделочные работы.