РИАМО - 6 мар. На площадках подмосковного Клина 9 марта отпразднуют Масленицу, гостей ждет блинный конкурс, интерактивное представление, игры и благотворительная ярмарка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«9 марта в 12:00 встречаемся на «Детской Масленице» в клинском сквере имени С.А. Афанасьева. Коллектив дома детского творчества и шоу-группа «Чародеи» готовят интерактивное масленичное представление «Сказ о том, как Садко соль земли искал», - говорится в сообщении.

На площадке в сквере будет работать благотворительная ярмарка. Каждый желающий может поучаствовать в конкурсе блинопеков - «Блин Клином выпекают» (регистрация участников с 09:30 в помещении кафе «Додо Пицца»).

А 10 марта народные масленичные гуляния развернутся в парке «Сестрорецкий». Здесь можно будет вдоволь наесться блинов, для гостей праздника будут работать тематические площадки и ярмарки.

К традиционным номинациям на лучшее изготовление чучела Масленицы и лучшую игровую масленичную площадку добавились конкурсы на лучший масленичный блин и самые необычные сани/санки.

Всех гостей в парке «Сестрорецкий» ждут игры, молодецкие забавы, концертные программы. Гости праздника – фолк-группа «Клюква» (Клин) и фолк-группа «Талица» (Москва).

«Для литературных «гурманов» будет открыта интерактивная площадка «Масленица литературная». В меню – громкие чтения рассказов А.П.Чехова «Глупый француз» и «Блины», 100 стихотворений о Масленице и блинах, «Рецепты с автографом», буккроссинг, блинные викторины, мастер-классы. А на десерт – тематическая фотосессия», - добавляется в материале.

Финалом праздника в Сестрорецком парке в 16:00 станет традиционное сжигание главного чучела Масленицы.