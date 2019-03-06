РИАМО – 6 мар. Более 1 миллиона квадратных метров находится сегодня в строительстве в Москве по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«На сегодняшний день в Москве введено в эксплуатацию 39 домов. Их общая площадь составляет 500 тысяч квадратных метров. В строительстве находятся 97 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров», – заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в ходе IX Московского гражданского форума.

Он уточнил, что также ведется разработка градостроительной и проектной документации на «стартовые» дома. Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.

«Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5172 домов. Утвержден список из 318 «стартовых» площадок», – добавляется в сообщении.

Работа по подбору площадок продолжается.

«В настоящее время переселение по программе реновации ведется из 50 старых домов в 33 «стартовых» дома, которые расположены в 16 районах 7 административных округов (ВАО, ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЮВАО)», – заключается в материале.