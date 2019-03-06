РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Каток в главном парке городского округа Подольск имени Виктора Талалихина не будет работать 6, 7, 8 и 9 марта, его откроют на Масленицу 10 марта, на льду пройдет показательное выступление театра волшебных миниатюр «Волшебный лед», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Каток в парке имени Виктора Талалихина не будет работать 6, 7, 8 и 9 марта. Его откроют только 10 марта во время празднования Масленицы для ледового шоу, которое покажут в 13:00 участники театра ледовых миниатюр «Волшебный лед». Продолжит ли работать каток в парке после праздника, будет зависеть от погоды», – сказал сотрудник.

Парк Талалихина станет главной площадкой Масленицы в Подольске. Впервые на нем проведут конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица». Чучела примут участие в параде, а затем их установят на центральной площадке праздника и – по желанию хозяев – сожгут вместе с главным чучелом зимы. Победителей конкурса наградят памятными дипломами и ценными призами.

«Также пройдет первый фестиваль креативных саней «Шоу-сани 2019». Участники проводят зиму с ветерком, свистом и хохотом на необычно украшенных санях, автором которых может стать любой желающий. Состоится заезд на тазах и на санях с горки», – говорится в сообщении.

Будут и традиционные масленичные забавы. Самые ловкие попытаются достать живого петуха со столба и получить ценные призы. Можно будет купить продукцию народных промыслов и пироги с блинами на ярмарке, поесть бесплатной солдатской каши, послушать концерт с участием лучших подольских коллективов и исполнителей, принять участие в играх и забавах, покататься на лошадях.

С 12:00 до 15:00 на спортивной площадке пройдут соревнования по силовому экстриму и гиревому спорту, а также конкурс «Русские богатыри». В 14:00 состоится исконно русское соревнование по взятию снежной крепости, которую построили заранее. В 15:00 пройдет сожжение чучела и прощание с зимой.