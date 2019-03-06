РИАМО – 6 мар. В Таганском районе столицы отремонтируют жилой дом, построенный в 1973 году, работы предполагают замену дверей выхода на чердак и элементов водосточной системы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Объект располагается по адресу: Динамовская улица, дом 9, строение 1, Таганский район, ЦАО.

«Он был построен в 1973 году по индивидуальному проекту. Так, проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки дома, в ходе которого будет обеспечена дальнейшая безопасная эксплуатация здания», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В рамках капитального ремонта в жилом доме отремонтируют кровлю и чердачные помещения.

«Работы предполагают замену дверей выхода на чердак и элементов водосточной системы. В рамках ремонта фасада предполагается обновление покрытия цоколя, восстановление кирпичной кладки стен с последующей окраской и замена оконных отливов. Кроме того, запроектировано оштукатуривание и окраска декоративных элементов карниза и пожарной лестницы, а также ремонт балконов», – добавляется в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, в подъездах жилого дома предусмотрена замена входных дверей, ремонт порталов с восстановлением штукатурного слоя и последующим окрашиванием.

Ремонт лестничных клеток включает в себя размещение новых оконных блоков, восстановление стен лестничной клетки, в том числе облицовку керамической плиткой, а также окраску потолков лестничной клетки, замену покрытия пола лестничных площадок и ремонт ограждений с заменой поручней.

В рамках проекта предусматривается установка нового мусоропровода и ремонт помещений мусорокамер. Также проектом запланирована замена дверей входа в подвал, устройство стяжки пола, а также ремонт стен и потолка помещений подвала.

«Проектом предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания. При этом существующая планировка помещений и архитектурные решения фасадов сохранится», – заключается в материале.